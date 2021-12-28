أخبار مصر: مصر فى حمى الله والتنمية.. رسائل الرئيس للمصريين من أسوان

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع كيما أسوان في محافظة أسوان، وتحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



مصر فى حمى الله والتنمية.. رسائل الرئيس السيسى للمصريين من أسوان



تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أوضاع الدولة المصرية في الماضى، قائلا: "لن أنسى عام 2011.. والمفروض يا مصريين مش تنسوا العام ده.. كل إجراء وخطوة مش تنسوا العام ده.. اللى أنقذكم ربنا وحده.. وربنا اللى أنقذ البلد دى من مصاير الخراب والدمار.. ولأجل خاطر الـ 100 مليون مصري".

الرئيس السيسي: مصر كدولة تحتاج إلى موازنة تقدر بتريليون دولار



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تحتاج إلى موازنة "تريليون دولار"، من أجل توفير الإنفاق المطلوب، متابعا: "إحنا دولة عددنا عاوز تريليون دولار موازنة.. الموجود منه 3 تريليونات جنيه.. 14 تريليون جنيه يتجابوا منين.. مش هيتجابوا.. يحصل انهيار وضغط على المرافق بأسلوب الإدارة".





الرئيس السيسي: "عايزين نغنى الناس.. مش تاخد دعم كل شوية وخلاص وما ننهضش"



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عاوزين نغني الناس مش الناس تاخد دعم كل شوية وخلاص ومننهضش.. أوعوا تفتكروا رقم الـ 62 مليار تكلفة فروق الفوائد لدعم المشروعات اتحط من غير تكلفة على الدولة.

عملاق الصناعة فى مصر.."كيما" تنمية جديدة بأسوان.. الأهالى يشكرون الرئيس السيسى على افتتاح المصنع الجديد.. ويؤكدون:وفر آلاف فرص العمل وحمى المواطنين من التلوث.. والمصانع توفر خدمات اجتماعية منذ السبعينيات.. صور

"عملاق الصناعة الجديد فى أسوان".. هكذا وصف أهإلى محافظة أسوان، فى حديثهم لـ"اليوم السابع"، مصنع كيما الجديد الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع افتتاح العديد من المشروعات فى صعيد مصر.





الحكومة تنفى تغيير مناهج الإعدادية تزامناً مع إضافة "وظائف المستقبل"



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مناهج المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022 تزامناً مع إضافة "كتيب وظائف المستقبل" للمناهج، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.





شبورة وأمطار بالطرق السريعة.. المرور تنسق مع الأرصاد للاستعداد لحالة الطقس السيئ..نشر سيارات الإغاثة أعلى المحاور وتحذيرات من القيادة المتهورة.. وتجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة السير وكاميرات مراقبة لرصد الحوادث



تنسق إدارة المرور مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الأحوال الجوية، بعد تحذيرات الأخيرة من الشبورة وهطول الأمطار على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق، وإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع حوادث مرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية لظهور الشبورة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

"لو مستأجر اقرأ واطمن".. 7 إيجابيات أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم.. نقلا عن برلمانى



رصد موقع "برلماني" المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير له معنونا بـ" حتى لا تقع فى فخ شائعات "الإيجار القديم"، وذلك في محاولة للتصدى للشائعات التي تخرج بشكل يوميا وممنهجاَ بسبب التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، حيث يحاول البعض إثارة الفتنة في الشارع المصرى باعتبار الأمر يهم ملايين الملاك والمستأجرين من خلال تأويلات خاطئة وشائعات ليس لها أي أساس من الصحة وحتى لا تحدث هذه الفتنة.





الصغرى تنخفض لـ8 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

كاف يعلن قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم.. صدام محتمل بين الأهلى والزمالك فى مرحلة المجموعات.. موسيماني يشارك سفيرا للقرعة.. وبيراميدز والمصري يترقبان صداما ثانيا في نفس المجموعة

بكل شغف تنتظر 4 أندية مصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، اليوم، الثلاثاء، مراسم إجراء قرعة دور المجموعات لبطولتى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية في نسختهما الحالية، والمقرر إقامتها في مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.





تصنيف أندية دور الـ 16 فى قرعة دورى أبطال أفريقيا ..إنفو جراف



يترقب ناديا الأهلى والزمالك فى الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية، والمقرر إقامتها فى مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.





روما يستهدف ضم محمد النني فى يناير بأوامر مورينيو



أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم لثلاثاء، اهتمام روما الايطالي بضم الدولى المصري محمد الننى، لاعب وسط آرسنال، ومنتخب مصر الأول ، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2022.