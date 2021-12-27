وأكدت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - أن رئيس الأساقفة ديزموند توتو كان، وبلا شك، رمزاً ساطعاً للكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري ومن أبرز المناضلين في العالم من أجل الحرية وحقوق الإنسان، وسيبقى مخلداً بمكانته البرّاقة في التاريخ بما منحه دوماً من نموذج لمكافحة كل أنواع العنصرية مع إعلاء قيم الديمقراطية والحريّة؛ وعليه، فإن ما قدمه في حياته هو بمثابة درس دائم للإنسانية في التسامح والإصرار على دعم السلام ورفض كل أنماط التعصُب والعنصرية وعدم المساواة.

كما توجهت مصر لحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة، ولأسرة المُناضل الراحل، بصادق التعازي والمواساة..مؤكدةً على أن مسيرة كفاحه السلمي ضد كافة أشكال التمييز والعنصرية ستظل تُمثل مصدر إلهام لا ينضب لكافة شعوب العالم.