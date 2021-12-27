مصرع عامل معمار سقط من الطابق الثامن ببورسعيد

لقى شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه، مساء اليوم الإثنين، سقط من الطابق الثامن خلال ممارسة مهام عمله كعامل بالمعمار بأحد العمارات السكنية بمحافظة بورسعيد.

وتلقى الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، إخطارا من مستشفى المبرة تفيد بوصول السيد أحمد أحمد 22 سنة - عامل معمار، جثة هامدة عقب سقوطه من الدور الثامن بعمارة سكنية فى شارع أسوان والصباح خلف مركز طب الكويت .

وتم وضع الجثة فى مشرحة مستشفى المبرة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اصدار تصريح بالدفن، وأمر اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.