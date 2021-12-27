اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:58 م
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مصرع عامل انهار عليه حائط خلال هدم عقار في البدرشين

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 08:40 م
مصرع عامل انهار عليه حائط خلال هدم عقار في البدرشين سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى عامل مصرعه خلال المشاركة في هدم عقار، حيث انهار عليه حائط، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بكسور نتيجة سقوط حائط عليه بالبدرشين، ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل معمار خلال المشاركة في هدم عقار انهار عليه حائط مما أسفر عن إصابته ومصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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