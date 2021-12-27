اليوم السابع
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مصرع شاب فى حادث تصادم قطار وسيارة بقنا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:55 ص
مصرع شاب فى حادث تصادم قطار وسيارة بقنا اسعاف - أرشيفية
صابر سعيد

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لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، بعد اصطدام سيارة وقطار أثناء العبور من مزلقان غير شرعي بدشنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا يفيد مصرع شاب فى حادث تصادم للقطار القادم من الأقصر في اتجاه القاهرة، بسيارة أثناء عبوره مزلقان غير شرعي بدشنا.

وأسفر الحادث عن مصرع سيف عبد الرازق أحمد، قائد السيارة، في حادث تصادم القطار بالسيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى المستشفى.




 


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