مشروع عالمى للطاقة بالأقصر.. جولة بمحطة محولات إسنا بعد الافتتاح الرئاسى

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا داخل محطة محولات الشيخ أحود بمدينة إسنا، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، للمحطة جنوب محافظة الأقصر، والتى تعتبر من أكبر المشروعات القومية للطاقة فى جنوب الأقصر، حيث قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شرح وافى عن تفاصيل المحطة قبل إفتتاحه بمؤتمر أسبوع الصعيد أمام الرئيس وقيادات الحكومة المصرية.



وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" في جولة شاملة التفاصيل الكاملة لحطة محولات إسنا، التى تعتبر أكبر وأضخم مشروع قومى فى مجال الطاقة والكهرباء، وه المحطة الواقعة فى منطقة الشيخ أحود بمدينة إسنا، والتى تم تجهيزها خلال الشهور الماضية وتشغيلها تجريبياً بطاقة 220/66، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 350 مليون جنيه، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارة الافتتاح والتشغيل لواحدة من المحطات الجديدة فى منطقة المطاعنة بإسنا، حيث تعتبر تلك المحطة الجديدة واحدة من أكبر محطات الكهرباء بمدينة إسنا، والتى ستوفر الطاقة اللازمة لمشروعات الاستثمار والتنمية بالمحافظة.



ويقول المهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، أن محطة محولات إسنا أقيمت بجهد 220 على 66 على 11 ك ف محطة نقل، حيث أن المحطة تربط بين محطة محولات سلوا ومحطة الأقصر جهد 220، ويتم الإستفادة من المحطة حيث أن بها محولين جهد 220 على 66 بقدرة 2 فى 125 ميجا ف أ، وبها محاولين جهد 66 على 11 ك ف بقدرة 2 فى 40 ف أ، وتغذى محطة محولات إسنا الجديدة جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات ارمنت جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات السباعية جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات الحميدات والعديسات بجهد 66 على 11 ك ف، أى أنها مسئولة على تغذية أرمنت وإسنا والحميدات والعديسات، وتربط محطة محاولات السباعية والمحطة تعد تطوير بقطاع الكهرباء فى هذة المنطقة حيث إن هذة المنطقة كانت تعانى من انخفاض الجهد.



وحضر الإفتتاح الرئاسي للمحطة كل من المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع شبكات قنا والأقصر، والمهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، والمهندس محمد إبراهيم عبد العال رئيس محطة محولات إسنا، والمهندس محمد إبراهيم كريم مدير محطات إسنا، والمهندس احمد عبدالغفار النخيلى مهندس صيانة، وبعض من طلبة الثانوية الفندقية، والمستشار العسكرى لمحافظة الأقصر.



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (1)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (2)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (3)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (4)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (5)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (6)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (7)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (8)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (9)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (10)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (11)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (12)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (13)



الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (14)



احد مداخل محطة محولات اسنا



أسلاك وأعمدة المحطة باسنا



اسنا تحتفل بافتتاح الرئيس لمحطة محولات الشيخ أحود



افتتاح محطة محولات اسنا



اقسام محطة محولات اسنا



الأجهزة المتطورة داخل المحطة باسنا



التجهيزات النهائية للمحطة بعد الافتتاح



التجهيزات داخل المحطة باسنا



العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى بالاقصر



العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى



المبنى الداخلى للمحطة باسنا



المحطة استغرق إنشاؤها 14 شهراً



المحطة اقيمت على 15 فدان باسنا



المحطة تكلفت انشاؤها زادت عن 350 فدان



المحطة توفر أكثر من 2000 فرصة عمل باسنا



المحطة وفرت مئات فرص العمل فى اسنا



المحول الرئيسي داخل المحطة



اليوم السابع داخل محطة محولات اسنا



تجهيزات عالمية داخل المحطة



تجهيزات عالمية داخل محطة محولات اسنا



تفاصيل تجهيزات محطة محولات اسنا



تفاصيل مبنى محطة المحولات باسنا



تفاصيل محطة المحولات باسنا



جانب من التجهيزات داخل المحطة



جانب من تجهيزات المحطة



خلية المحول الرئيس داخل المحطة



عدد العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى باسنا



عدد العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى



لحظة افتتاح محطة محولات كهرباء اسنا



لوحة افتتاح محطة محولات اسنا



مبنى محطة المحولات باسنا



مبنى وحدة محطة محولات اسنا من الأمام



محطة محولات اسنا بجهد 220 وات



محطة محولات اسنا صرح عالمى بالاقصر



محطة محولات اسنا من الخارج



محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بإسنا



محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بمدينة اسنا



معدات متطورة داخل محطة محولات اسنا_1