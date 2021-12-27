مشروع عالمى للطاقة بالأقصر.. جولة بمحطة محولات إسنا بعد الافتتاح الرئاسى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا داخل محطة محولات الشيخ أحود بمدينة إسنا، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، للمحطة جنوب محافظة الأقصر، والتى تعتبر من أكبر المشروعات القومية للطاقة فى جنوب الأقصر، حيث قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شرح وافى عن تفاصيل المحطة قبل إفتتاحه بمؤتمر أسبوع الصعيد أمام الرئيس وقيادات الحكومة المصرية.
وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" في جولة شاملة التفاصيل الكاملة لحطة محولات إسنا، التى تعتبر أكبر وأضخم مشروع قومى فى مجال الطاقة والكهرباء، وه المحطة الواقعة فى منطقة الشيخ أحود بمدينة إسنا، والتى تم تجهيزها خلال الشهور الماضية وتشغيلها تجريبياً بطاقة 220/66، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 350 مليون جنيه، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارة الافتتاح والتشغيل لواحدة من المحطات الجديدة فى منطقة المطاعنة بإسنا، حيث تعتبر تلك المحطة الجديدة واحدة من أكبر محطات الكهرباء بمدينة إسنا، والتى ستوفر الطاقة اللازمة لمشروعات الاستثمار والتنمية بالمحافظة.
ويقول المهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، أن محطة محولات إسنا أقيمت بجهد 220 على 66 على 11 ك ف محطة نقل، حيث أن المحطة تربط بين محطة محولات سلوا ومحطة الأقصر جهد 220، ويتم الإستفادة من المحطة حيث أن بها محولين جهد 220 على 66 بقدرة 2 فى 125 ميجا ف أ، وبها محاولين جهد 66 على 11 ك ف بقدرة 2 فى 40 ف أ، وتغذى محطة محولات إسنا الجديدة جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات ارمنت جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات السباعية جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات الحميدات والعديسات بجهد 66 على 11 ك ف، أى أنها مسئولة على تغذية أرمنت وإسنا والحميدات والعديسات، وتربط محطة محاولات السباعية والمحطة تعد تطوير بقطاع الكهرباء فى هذة المنطقة حيث إن هذة المنطقة كانت تعانى من انخفاض الجهد.
وحضر الإفتتاح الرئاسي للمحطة كل من المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع شبكات قنا والأقصر، والمهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، والمهندس محمد إبراهيم عبد العال رئيس محطة محولات إسنا، والمهندس محمد إبراهيم كريم مدير محطات إسنا، والمهندس احمد عبدالغفار النخيلى مهندس صيانة، وبعض من طلبة الثانوية الفندقية، والمستشار العسكرى لمحافظة الأقصر.
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (1)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (2)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (3)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (4)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (5)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (6)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (7)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (8)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (9)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (10)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (11)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (12)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (13)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (14)
احد مداخل محطة محولات اسنا
أسلاك وأعمدة المحطة باسنا
اسنا تحتفل بافتتاح الرئيس لمحطة محولات الشيخ أحود
افتتاح محطة محولات اسنا
اقسام محطة محولات اسنا
الأجهزة المتطورة داخل المحطة باسنا
التجهيزات النهائية للمحطة بعد الافتتاح
التجهيزات داخل المحطة باسنا
العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى بالاقصر
العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى
المبنى الداخلى للمحطة باسنا
المحطة استغرق إنشاؤها 14 شهراً
المحطة اقيمت على 15 فدان باسنا
المحطة تكلفت انشاؤها زادت عن 350 فدان
المحطة توفر أكثر من 2000 فرصة عمل باسنا
المحطة وفرت مئات فرص العمل فى اسنا
المحول الرئيسي داخل المحطة
اليوم السابع داخل محطة محولات اسنا
تجهيزات عالمية داخل المحطة
تجهيزات عالمية داخل محطة محولات اسنا
تفاصيل تجهيزات محطة محولات اسنا
تفاصيل مبنى محطة المحولات باسنا
تفاصيل محطة المحولات باسنا
جانب من التجهيزات داخل المحطة
جانب من تجهيزات المحطة
خلية المحول الرئيس داخل المحطة
عدد العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى باسنا
عدد العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى
لحظة افتتاح محطة محولات كهرباء اسنا
لوحة افتتاح محطة محولات اسنا
مبنى محطة المحولات باسنا
مبنى وحدة محطة محولات اسنا من الأمام
محطة محولات اسنا بجهد 220 وات
محطة محولات اسنا صرح عالمى بالاقصر
محطة محولات اسنا من الخارج
محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بإسنا
محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بمدينة اسنا
معدات متطورة داخل محطة محولات اسنا_1
موقع المحول الرئيس بمحطة محولات اسنا
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