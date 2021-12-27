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مشروع عالمى للطاقة بالأقصر.. جولة بمحطة محولات إسنا بعد الافتتاح الرئاسى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:44 م
مشروع عالمى للطاقة بالأقصر.. جولة بمحطة محولات إسنا بعد الافتتاح الرئاسى جانب من الإفتتاح
الأقصر – أحمد مرعى

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا داخل محطة محولات الشيخ أحود بمدينة إسنا، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، للمحطة جنوب محافظة الأقصر، والتى تعتبر من أكبر المشروعات القومية للطاقة فى جنوب الأقصر، حيث قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شرح وافى عن تفاصيل المحطة قبل إفتتاحه بمؤتمر أسبوع الصعيد أمام الرئيس وقيادات الحكومة المصرية.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" في جولة شاملة التفاصيل الكاملة لحطة محولات إسنا، التى تعتبر أكبر وأضخم مشروع قومى فى مجال الطاقة والكهرباء، وه المحطة الواقعة فى منطقة الشيخ أحود بمدينة إسنا، والتى تم تجهيزها خلال الشهور الماضية وتشغيلها تجريبياً بطاقة 220/66، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 350 مليون جنيه، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شارة الافتتاح والتشغيل لواحدة من المحطات الجديدة فى منطقة المطاعنة بإسنا، حيث تعتبر تلك المحطة الجديدة واحدة من أكبر محطات الكهرباء بمدينة إسنا، والتى ستوفر الطاقة اللازمة لمشروعات الاستثمار والتنمية بالمحافظة.

ويقول المهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، أن محطة محولات إسنا أقيمت بجهد 220 على 66 على 11 ك ف محطة نقل، حيث أن المحطة تربط بين محطة محولات سلوا ومحطة الأقصر جهد 220، ويتم الإستفادة من المحطة حيث أن بها محولين جهد 220 على 66 بقدرة 2 فى 125 ميجا ف أ، وبها محاولين جهد 66 على 11 ك ف بقدرة 2 فى 40 ف أ، وتغذى محطة محولات إسنا الجديدة جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات ارمنت جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات السباعية جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات الحميدات والعديسات بجهد 66 على 11 ك ف، أى أنها مسئولة على تغذية أرمنت وإسنا والحميدات والعديسات، وتربط محطة محاولات السباعية والمحطة تعد تطوير بقطاع الكهرباء فى هذة المنطقة حيث إن هذة المنطقة كانت تعانى من انخفاض الجهد.

وحضر الإفتتاح الرئاسي للمحطة كل من المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع شبكات قنا والأقصر، والمهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، والمهندس محمد إبراهيم عبد العال رئيس محطة محولات إسنا، والمهندس محمد إبراهيم كريم مدير محطات إسنا، والمهندس احمد عبدالغفار النخيلى مهندس صيانة، وبعض من طلبة الثانوية الفندقية، والمستشار العسكرى لمحافظة الأقصر.

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (1)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (1)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (2)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (2)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (3)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (3)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (4)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (4)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (5)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (5)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (6)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (6)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (7)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (7)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (8)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (8)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (9)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (9)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (10)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (10)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (11)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (11)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (12)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (12)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (13)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (13)

 

الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (14)
الرئيس السيسى يفتتح محطة بنبان ومشروعات كهرباء بالصعيد (14)

 

احد مداخل محطة محولات اسنا
احد مداخل محطة محولات اسنا

 

أسلاك وأعمدة المحطة باسنا
أسلاك وأعمدة المحطة باسنا

 

اسنا تحتفل بافتتاح الرئيس لمحطة محولات الشيخ أحود
اسنا تحتفل بافتتاح الرئيس لمحطة محولات الشيخ أحود

 

افتتاح محطة محولات اسنا
افتتاح محطة محولات اسنا

 

اقسام محطة محولات اسنا
اقسام محطة محولات اسنا

 

الأجهزة المتطورة داخل المحطة باسنا
الأجهزة المتطورة داخل المحطة باسنا

 

التجهيزات النهائية للمحطة بعد الافتتاح
التجهيزات النهائية للمحطة بعد الافتتاح

 

التجهيزات داخل المحطة باسنا
التجهيزات داخل المحطة باسنا

 

العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى بالاقصر
العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى بالاقصر

 

العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى
العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى

 

المبنى الداخلى للمحطة باسنا
المبنى الداخلى للمحطة باسنا

 

المحطة استغرق إنشاؤها 14 شهراً
المحطة استغرق إنشاؤها 14 شهراً

 

المحطة اقيمت على 15 فدان باسنا
المحطة اقيمت على 15 فدان باسنا

 

المحطة تكلفت انشاؤها زادت عن 350 فدان
المحطة تكلفت انشاؤها زادت عن 350 فدان

 

المحطة توفر أكثر من 2000 فرصة عمل باسنا
المحطة توفر أكثر من 2000 فرصة عمل باسنا

 

المحطة وفرت مئات فرص العمل فى اسنا
المحطة وفرت مئات فرص العمل فى اسنا

 

المحول الرئيسي داخل المحطة
المحول الرئيسي داخل المحطة

 

اليوم السابع داخل محطة محولات اسنا
اليوم السابع داخل محطة محولات اسنا

 

تجهيزات عالمية داخل المحطة
تجهيزات عالمية داخل المحطة

 

تجهيزات عالمية داخل محطة محولات اسنا
تجهيزات عالمية داخل محطة محولات اسنا

 

تفاصيل تجهيزات محطة محولات اسنا
تفاصيل تجهيزات محطة محولات اسنا

 

تفاصيل مبنى محطة المحولات باسنا
تفاصيل مبنى محطة المحولات باسنا

 

تفاصيل محطة المحولات باسنا
تفاصيل محطة المحولات باسنا

 

جانب من التجهيزات داخل المحطة
جانب من التجهيزات داخل المحطة

 

جانب من تجهيزات المحطة
جانب من تجهيزات المحطة

 

خلية المحول الرئيس داخل المحطة
خلية المحول الرئيس داخل المحطة

 

عدد العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى باسنا
عدد العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى باسنا

 

عدد العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى
عدد العاملين فى المشروع بلغ 2000 مهندس وفنى

 

لحظة افتتاح محطة محولات كهرباء اسنا
لحظة افتتاح محطة محولات كهرباء اسنا

 

لوحة افتتاح محطة محولات اسنا
لوحة افتتاح محطة محولات اسنا

 

مبنى محطة المحولات باسنا
مبنى محطة المحولات باسنا

 

مبنى وحدة محطة محولات اسنا من الأمام
مبنى وحدة محطة محولات اسنا من الأمام

 

محطة محولات اسنا بجهد 220 وات
محطة محولات اسنا بجهد 220 وات

 

محطة محولات اسنا صرح عالمى بالاقصر
محطة محولات اسنا صرح عالمى بالاقصر

 

محطة محولات اسنا من الخارج
محطة محولات اسنا من الخارج

 

محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بإسنا
محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بإسنا

 

محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بمدينة اسنا
محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بمدينة اسنا

 

معدات متطورة داخل محطة محولات اسنا_1
معدات متطورة داخل محطة محولات اسنا_1

 

موقع المحول الرئيس بمحطة محولات اسنا
موقع المحول الرئيس بمحطة محولات اسنا

 

 

 

 


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