مباحث الجيزة تجري تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات الأولية إلى وفاته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة شخص لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب وفاته تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.