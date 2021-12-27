لو بتعمل دايت.. 5 أشياء توقف عن فعلها

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كنت تحاول إنقاص الوزن ، عليك تجنب فعل 5 أشياء يمكن أن تدمر خططك لفقدان الوزن، فيجب أن تكون على دراية بأهمية تناول الوجبات الخفيفة لإشباع الجوع، وأن السهر لوقت متأخر يمكن أن يؤدى إلى تناول وجبات محملة بالسعرات الحرارية العالية، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

1. الشراهة في نهاية اليوم

هل لديك جوع نهم في المساء يؤدي إلى أكل كل شيء ؟ إذا كنت تتبع نظام غذائي فمن المحتمل أنك لا تأكل ما يكفي خلال النهار، مما يؤدي إلى نتائج عكسية في الليل يقودك إلى الإفراط في تناول الطعام، لمنع النهم في المساء، تأكد من أنك تخصص وقتًا لتناول الطعام الكافي لتلبية احتياجاتك طوال اليوم ، تناول وجبات متوازنة مع البروتين والألياف والدهون كل 3 إلى 4 ساعات سيمنع الإفراط في تناول الطعام ليلاً ويساعدك على إنهاء اليوم بنقص في السعرات الحرارية بدلاً من السعرات الحرارية ، أضف وجبة خفيفة بعد الظهر تحتوي على الألياف والبروتين ، مثل تفاحة مع زبدة الفول السوداني، حتى لا تأتي إلى المطبخ جائعًا في الساعة 5 مساءً وتفرط في تناول الوجبات الخفيفة قبل العشاء.

2. الأكل مباشرة من الكيس

يؤدي تناول رقائق البطاطس مباشرة من الكيس إلى الأكل بشراهة ، خاصة إذا كنت تفعل ذلك أثناء التمرير على هاتفك أو مشاهدة التلفزيون، يمكنك أن تستهلك سعرات حرارية في الوجبة.

3. السهر لوقت متأخر

عندما تفتقر إلى التنظيم في روتين وقت النوم أو البقاء مستيقظًا لوقت متأخر جدًا في الليل ، فهذا يترك المزيد من الوقت لتناول وجبة خفيفة ،سواء كان ذلك بسبب الملل أو مجرد عادة عادية. بدلاً من ذلك ، اضبط مؤقتًا كل ليلة لتذكير نفسك بالاسترخاء .

4. تخطي الكربوهيدرات في العشاء

قد يكون من المغري تخطي الكربوهيدرات على العشاء، ولكن إذا لم يشبعك العشاء ، ستجد نفسك تبحث في المطبخ بعد ساعتين، وينتهي بك الأمر إلى استهلاك الكثير من السعرات الحرارية .

الكربوهيدرات توفر الوقود لدماغنا والجهاز العصبي المركزي، والدهون تساعد على امتصاص بعض العناصر الغذائية ، وتقلل من تأثير نسبة السكر في الدم ، كما تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، البروتينات هي اللبنات الأساسية للعضلات ولديها القدرة على زيادة التمثيل الغذائي وإبقائنا نشعر بالشبع والامتلاء.

5. فتح الثلاجة بدون داعى

الجوع ليس السبب الوحيد لتناول الطعام فأننا نأكل عندما نشعر بالتوتر أو الملل أو الرغبة في شيء معين ، ضع في اعتبارك أن تتناول الحلويات عالية السعرات الحرارية ستؤدى إلى زيادة الوزن، فكر في تناول الفاكهة أو الزبادي اليوناني .