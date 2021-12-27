كيف ارتفعت الصادرات المصرية لروسيا لـ398 مليون دولار في 9 أشهر

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا ء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، من حيث حجم الصادرات والواردات خلال الفترة من يناير/ سبتمبر عام 2021، حيث شهدت الصادرات خلال تلك الفترة قفزة كبيرة وارتفاعا بنسبة 12.2%، وفقا لما يلي:

سجلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا نحو 398.1 مليون دولار، مقابل 354.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 13.3%، فيما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

سجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24.8 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع بلغت 1712.4%، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 13.4 مليون دولار، مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع بلغت 15.5%.

وكانت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار، مقابل 21.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة تراجع بلغت 19.9%.