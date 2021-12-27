اليوم السابع
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كيف ارتفعت الصادرات المصرية لروسيا لـ398 مليون دولار في 9 أشهر

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:00 ص
كيف ارتفعت الصادرات المصرية لروسيا لـ398 مليون دولار في 9 أشهر صادرات - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، من حيث حجم الصادرات والواردات خلال الفترة من يناير/ سبتمبر عام 2021، حيث شهدت الصادرات خلال تلك الفترة قفزة كبيرة وارتفاعا بنسبة 12.2%، وفقا لما يلي:
 
سجلت قيمة الصادرات المصرية لروسيا نحو 398.1 مليون دولار، مقابل 354.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
 
وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 13.3%، فيما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.
 
سجلت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 24.8 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار خلال عام 2018 /2019 بنسبة ارتفاع بلغت 1712.4%، وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 13.4 مليون دولار، مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة ارتفاع بلغت 15.5%.
 
وكانت قيمة تحويلات الروسيين العاملين في مصر 17 مليون دولار، مقابل 21.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة تراجع بلغت 19.9%.
 
 

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