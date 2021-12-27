قوافل علاجية مجانية يوم الجمعة المقبل بجميع الإدارات الصحية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعاً موسعاً بمديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، بديوان عام المديرية بحضور مديرى الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة مستجدات العمل خلال الفترة المقبلة، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وفى إطار استمرار الاجتماعات المكثفة لمناقشة مستجدات العمل خلال الفترة المقبلة، أكد وكيل الوزارة على عمل مبادرة تحت شعار " اليوم الطبى للمنوفية "، حيث تهدف تلك المبادرة إلى إقامة قوافل طبية علاجية مجانية بجميع المراكز على مستوى المحافظة بإجمالى 50 وحدة صحية مستشفى تكامل سابقاً، موزعة على جميع الإدارات الطبية بالمحافظة، بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبى على المواطنين بمختلف التخصصات " الباطنة، الجراحة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية، الأسنان، العلاج الطبيعي" مشيراً إلى وجود معمل للتحاليل الطبية والعلاج بالمجان.



وأضاف وكيل الوزارة بتوفير لقاح كورونا بتلك القوافل العلاجية لتطعيم المواطنين لمواجهة تلك الجائحة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مشيراً أن هذه القوافل تستهدف المساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة المنوفية وتحقيق آمال وأحلام المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بنطاق المحافظة.



كما شدد على المتابعة والمرور اليومى لمديرى الإدارات الصحية على جميع الوحدات والمنشآت الصحية خاصة أيام العطلات، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة وحسن سير العمل، وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً على تقديم خدمة جيدة للمرضى والعمل على تذليل كافة العقبات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة للوصول بالخدمة الطبية للقرى والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.