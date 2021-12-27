قبل إطلاقها رسميًا..7 معلومات عن وثيقة تأمين المصريين في الخارج

كتب هانى الحوتى

تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة، بالقرية الذكية للإعلان عن تفاصيل بدء تطبيق التأمين على المصريين العاملين بالخارج مع بداية العام الجديد 2022، وذلك تفعيلًا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصري للتأمين. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الصحفى للإعلان عن آلية تنفيذ التغطية التأمينية على العاملين في الخارج وشروطها الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة وقياداتها وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين ومجلس إدارة الاتحاد، وقيادات اللجنة الإدارية بمجمعة تأمين السفر وشركة أمان للتحصيل الإلكترونى، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن الوثيقة الجديدة.

1- بدايةً سيتم البدء فى تفعيل الوثيقة مطلع يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتغطى نقل الجثمان عند وقوع حادث أو حتى فى الوفاة الطبيعية فى حدود 100 ألف جنيه.

2- الوثيقة يتم ربطها بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذا سيتم التعاون لتوعية المواطنين الراغبين بالتعاقد على الوثيقة خلال إصدار تصريح العمل، بقيمة 100 جنيه سنويًا، وتغطي كافة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عامًا للراغبين فى التأمين.

3- سيتم توفير الوثيقة من خلال 28 فرعًا تم تجهيزهم بالفعل استعدادًا للبدء، عبر 3 وسائل متاح فيها الوثيقة: المنصة، تصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، استعدادًا لعرضها فى صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة "أمان للتحصيل الإلكتروني".

4- تشمل الوثيقة نقل الجثمان من أى مكان بالعالم، حيث يتم وضع حد أقصى 100 ألف جنيه، يتم دفع التكلفة الفعلية لنقل الجثمان، ويدفع الباقى للورثة الشرعيين ، للتخفيف من أعباء الكارثة التى تلحق بهم من فقد العائل، وسيكون هناك تفاصيل التواصل حالة الوفاة، على موقع المجمعة لتسهيل الإجراءات.

5- الوثيقة تغطي صاحب تصريح العمل أما تأمين الأسرة فيستلزم استصدار وثيقة لكل فرد من أفراد الأسرة، وتسعى الرقابة المالية لتوفير فى المراحل المقبلة إذا تمت الدراسة بشكل جيد لإضافتها.

6- من حق المؤمن لهم المستفيدين في إبرام وثيقة سفر تكميلية أو وثيقة حوادث شخصية تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين.

7- لا يجوز لأي شركة تأمين أو جمعيات التأمين التعاوني أن تصدر بأي صورة من الصور وثيقة التأمين للمصريين بالخارج.