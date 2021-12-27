قارئ بدمياط يناشد لتوفير علاج الضغط بالتأمين الصحى.. والهيئة ترد

كتبت: شيماء حمدى- دمياط - معتز الشربينى

أرسل القارئ إبراهيم محمود بمحافظة دمياط مناشدة عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع " لتوفير دواء الضغط في التأمين لصحى في دمياط القديمة ، لاعانتهم على تناول العلاج بشكل منتظم قائلا :" أنا على المعاش ويوجد كبار سن بحاجة له ومريض قلب وعملت عملية قلب مفتوح ولكت عادت لى الجلطة مرة أخرى ، فارجو توفير العلاج".

وأفاد مكتب خدمة المواطنين بفرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، أنه تم صرف علاج وفق البروتوكول المنظم لهذا الدواء محل شكوى القارىء، تقدم المواطن بطلب بزيادة صرف العلاج عن البروتوكول المنظم تم إعداد مذكرة بذلك مرفق بالتقارير الطبية الخاصة بالحالة وتم رفعها إلى اللجنة العليا للدواء بالقاهرة ، وأفادت بعدم انطباق صرف البروتوكول مع الحالة الحالية وتم رفع تظلم بحالة المواطن فى 18 ديسمبر الجارى، ويتم حاليا المتابعة للوقوف على رأى اللجنة العليا للدواء.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".