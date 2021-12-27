اليوم السابع
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في سبيل لقمة العيش.. سقوط حائط ينهي حياة عامل معمار في البدرشين (فيديو)

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:29 م
في سبيل لقمة العيش.. سقوط حائط ينهي حياة عامل معمار في البدرشين (فيديو) اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا لرصد كواليس مصرع عامل خلال المشاركة في هدم عقار، حيث انهار عليه حائط، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة عامل بكسور نتيجة سقوط حائط عليه بالبدرشين، ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة. بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل معمار خلال المشاركة في هدم عقار انهار عليه حائط مما أسفر عن إصابته ومصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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