فحص بلاغات التغيب لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بنهر النيل في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب طافية بنهر النيل وتم انتشالها، وجاري فحص بلاغات التغيب لكشف هويته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرف النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة بالانقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.