طقس المنيا الآن.. شمس ساطعة واختفاء الغيوم وهدوء للرياح.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بمحافظة المنيا ، والتى تشهد طقسا مستقرا فى الساعات الأولى من الصباح مع اختفاء الغيوم من السماء بجميع انحاء المحافظة .

وكانت محافظة المنيا قد شهدت أمس ليلة شديدة البرودة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ، مع اختفاء للرياح والتى تنشط بشكل متقطع على الطرق السريعة والشوارع الرئيسية .

وقد بدأ صباح اليوم بطقس دافئ قليلا مع سطوع الشمس واختفاء الغيوم على مختلف أنحاء المحافظة وكذلك سهولة كبيرة فى الحركة المرورية ،على مختلف المحاور الرئيسية والشوارع الرئيسية بالمحافظة ، ياتى ذلك استمرارا لحالة الطقس المستقر خلال اليومين الماضيين



وكان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا شدد على المتابعة المستمرة لمخرات السيول الطبيعية والصناعية المنتشرة بالمحافظة وإزالة اى تعديات عليها وتطهير المخرات بشكل مستمر وإزالة الاتربه والرمال الناتجة عن الرياح ، كما حذرت الإدارة العامة للمرور السائقين من السرعات الزائدة خاصة فى ساعات الليل واستخدام النور الخفيف منعا للحوادث ، كما طالبت مديرية الأوقاف القائمين على المساجد بضرورة تنظيف اسطح المساجد تحسبا لسقوط الأمطار .



وتشهد المحافظة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء طقسا مستقرا وسماء صافيه خالية من الغيوم وسطوع للشمس منذ الصباح ، عكس الليلة الماضية والتى شهدت تجمعات الغيوم فى السماءو نشاط فى سرعة الرياح ، وذلك ياتى وسط تحذيرات مرورية من السرعات الجنونية



ومن ناحيته شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات ،وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومى للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها، وطالبت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعه الصحراوى والزراعى.

كما قامت مديرية الرى بالمحافظة بعمل تطهير للعديد من الترع ونزع الحشائش منها ، كذلك جولات مرورية على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وعدم التعدى عليها وتطبيق القرارات الصادرة بشأن المخالفين والمتعدين على تلك المخرات .

فيما تتابع الوحدات المحلية مع غرف العمليات المنتشرة فى الوحدات القروية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، فيما تشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعه والمحاور الرىيسة والشوارع الكبرى بالمدن فى مختلف المراكز بالمحافظة.

