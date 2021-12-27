ضبط 6 مصانع بدون ترخيص خلال حملة بيئية مكبرة بشبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حملة بيئية مكبرة للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف وتشديد وإحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتعليمات اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق.

وقامت الحملة بالتفتيش على 6 مصانع شملت "مصنع تصنيع زجاج، ومصنع حصير بلاستيك، وصناعة أكياس، ومصنع تشغيل معادن، ومصنع خلط وتعبئة مواد كيماوية"، وذلك للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الأمن الصناعى، وخطط الدفاع المدنى ضد مخاطر الحريق والتخلص الآمن للمخلفات الصلبة.

وتبين للحملة، عدم اتخاذ الاحتياطات والتأمين اللازم لاستخدام مواد سريعة الاشتعال، وعدم وجود تراخيص، مع عدم التخلص الآمن للمخلفات الصلبة، وعدم وجود خطة دفاع مدني ضد مخاطر الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحيته، أشار رئيس الحى إلى أن الحملات تهدف فى المقام الأول الرقابه على المنشآت التى تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الإلتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئة من سجل بيئى وخطة دفاع مدنى لمواجهة الحرائق وعدم الإلتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وذلك للحد من المخاطر التى تهدد حياة المواطنين.

المصانع التى تم تفقدها



جانب من الحملة على المصانع المخالفة



جانب من الحملة