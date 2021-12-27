ضبط 174 قطعة سلاح و264 قضية مخدرات وكشف غموض جرائم خطف

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (174) قطعة سلاح نارى ،و (264) قضية مخدرات وتنفيذ (61884) حكم قضائى متنوع.

وكشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة سيدة أثناء تنفيذ أحد الأحكام القضائية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة إحدى السيدات بالقيادة السياسية ، أثناء قيام معاون تنفيذ بإحدى المحاكم بالمنصورة ، بتنفيذ أحد الأحكام القضائية وتأمين قوات الشرطة له.

بالفحص تبين أن الحكم المشار إليه صادر لصالح (ورثة أحد الأشخاص وآخرين) وضد (ورثة أحد الأشخاص وآخرين).. وأن موضوع الحكم إخلاء وإزالة منزل حتى سطح الأرض وتسليم الأرض المقام عليها المنزل للصادر لصالحهم الحكم ، خالية من الشواغل والأشخاص بدائرة مركز شرطة نبروة بالدقهلية ، ويشار إلى أنه تم تأمين معاون التنفيذ ، وتم تنفيذ الحكم الصادر دون حدوث ثمة تداعيات.. وأن صاحبة الحساب المشار إليه هى إحدى الورثة الصادر ضدهم الحكم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وآخر) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل لهما.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر لبعض الدول الأجنبية للعمل بها والإستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المبلغين بزعم تسفيرهما بإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل لهما بها – على خلاف الحقيقة - وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4186) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير(1175) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(188) مخالفة السير بدون تراخيصن و(7) دراجة نارية مخالفة، و(7) مخالفات شروط التراخيص، و(15) مخالفة موقف عشوائى.

وتمكنت الداخلية من ضبط عدد (7710) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7678) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (32) شخص لم يسددوا الغرامة المقررةن وتحرير (800) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (210) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1245) أرجيلة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت (1,500,000 - مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3341) قضية متنوعة، وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (11729) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (294) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (73) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1297) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز أمعاء الماشية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بتجميع أمعاء الحيوانات وتجهيزها وطرحها للبيع بالأسواق وبحوزته (3٫200 طن من أمعاء الماشية "هتكات" مملحة داخل براميل بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر) فتم التحفظ على المضبوطات وحبس المتهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك فى الآونة الأخيرة لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى جهات حكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

وقامت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا بحملة مٌكبرة لإستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامى بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وقد أمكن ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز) ، وبحوزتهما (3 هواتف محمول بفحصهم فنياً تبين أنها تحتوى " بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمُستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى ) ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنهما قاما بإرتكاب العديد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامى ، كما أمكن الإستدلال على عدد ( 10) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة قيام إحدى الفتيات بالبحيرة بالإشتراك مع آخرين بالإدعاء بإختطافها وطلب فدية من والدها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ) بخروج إبنته (طالبة - سن 19) متوجهة لكليتها بمدينة السادات بالمنوفية ولم تعد ، ومحاولته الإتصال بها على هاتفها المحمول وتبين غلقه، وعقب ذلك إتصل به مجهول من هاتف إبنته أخبره خلاله أن كريمته بصحة جيدة وطلب منه (مليون جنيه) نظير عودتها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (كريمة المُبلغ "المتغيبة" – طالب – أحد الأشخاص) حيث إختمرت فى ذهن المتهمان الثانى والثالث إرتكاب الواقعة المشار إليها بالإشتراك مع الأولى من أجل التحصل على المبلغ المالى ، وقام الثالث بإستئجار شقة كائنة بالإسكندرية وذهبوا لتلك الشقة وقاموا بإستخدام هاتفها المحمول والإتصال بوالدها ومفاوضته .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهم بالشقة المشار إليها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، كما أضافت الـمُتغيبة بعدم تعرضها لثمة مكروه .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالشرقية ..وتحديد وضبط الجناه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بخروج نجله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بذات العنوان) رفقة بعض الأشخاص ولم يعد ، حيث تلقى إتصال تليفونى من نجله من رقم "مُحدد " وقرر له قيام بعض الأشخاص بإحتجازه لحين حضور (أحد أصدقائه - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية) لقيام الأخير بالنصب عليهم فـى تجارة الآثار وذلك أثناء تواجدهم بقطعة أرض مستأجرة للـمُبلغ كائنة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية فـى حضور نجله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، أسفرت جهوده عن قيام تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "من ضمنهم صديق المجنى عليه" ، لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين فى تجارة الآثار ، وقيامهم بالنصب على (مزارع - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) ولدى إكتشاف الأخير ذلك قام بالإتفاق مع (5) أشخاص على إختطاف المجنى عليه من منزله وإحتجازه بمنزل أحدهم مقابل مبلغ مالى إعتقاداً منه بإشتراكه فى واقعة النصب .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وأمكن ضبط (9) متهمين من "أفراد التشكيل العصابى ومرتكبى واقعة الخطف" ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتواصل مع المزارع وإستدراجه والتقابل معه بالأرض المُستأجرة للمُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم شراء "مقبرة أثرية" ، كما أضاف المزارع أنه عقب علمه بذلك إتفق مع باقى المتهمين على إختطاف المجنى عليه على النحو المشار إليه، وإنه عقب تضييق الخناق عليه قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه وتبين سلامته وبمناقشته أيد مضمون ما جاء بإعتراف المتهمين ، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية – خزنة بها 8 طلقات لذات العيار – 2 طبنجة محدث صوت – 9 طلقات من ذات العيار – سيارتين "ملاكى").

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (22) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (5871) حكم قضائى متنوع.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايان وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1536) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (255) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ) بالإتجار فـى المواد المخدرة ، متخذاً من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ، وأمكن ضبطه داخل إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - هاتف محمول – مبلغ مالى - سيارة "ملاكى")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته فتم حبسه.

وفى لفتة إنسانية من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح تم إستقبال أحد المواطنين والد لـ 4 أبناء من ذوى الهمم وإنهاء إجراءات ترخيص سيارة له بالمجان، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الإلتماسات ذات الطابع الإنسانى.

وقامت مديرية أمن مطروح بإستقبال أحد المواطنين (والد لـ 4 أبناء "من ذوى الهمم") وتسهيل إجراءات حصوله على ترخيص سيارة لإستخدامها فى تنقلات أبنائه ورعايتهم ، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة للترخيص بالمجان ..كما تم تقديم بعض المساعدات العينية للأسرة بمحل إقامتهم.