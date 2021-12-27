اليوم السابع
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ضبط 11 فتاة داخل أندية صحية بالهرم يمارسن أنشطة مشبوهة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:02 م
ضبط 11 فتاة داخل أندية صحية بالهرم يمارسن أنشطة مشبوهة حملة مرورية - أرشيفية
كتب محمد إبراهيم

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأداب من ضبط شبكتي للاعمال المنافية للآداب الأولى  بمنطقة الهرم الجيزة والثانية بالتجمع بالقاهرة.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب عن قيام انديه صحيه غير مرخصة بالهرم والقاهرة الجديدة متخذين تلك النوادى ستاراً للاعمال المنافية للآداب مقابل مادى .

وأكدت التحريات أن المسئولين عن تلك النوادى يقمون بالترويج لها عبر السوشيل ميديا عن طريق إعلانات تتضمن وجود "ساونا ومساج ومشفى صحى" داخل المكان مقابل 850 لـ 2000 جنية .

 

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط مباحث الآداب قسم النشاط الداخلى  من مداهمة الوكرين وتم ضبط 3 فتيات وشخص يعمل" بودى جارد" وأخر صاحب النادى الصحى ، وشخص راغب متعة كان في وضع التلبس، كما تم ضبط 8 فتيات ورجلين راغبى متعة في وضع التلبس داخل النادى بالقاهرة الجديدة  وقد تم التحفظ على المضبوطات عبارة عن عدد من الهواتف المحمولة التي تحتوى إدله نشاطهم وأدوات الجريمة ومبالغ مالية متحصلات جريمتهم.

 

وحرر محضر بالواقعة وأرسلت إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبس جميع المتهمين4 أيام على ذمة التحقيقات .

 


نادى صحى

وزارة الداخلية

ممارسة الدعارة

مساج فرعونى

مباحث الاداب

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