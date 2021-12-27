اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إيقاف أعمال بناء مخالف بحى المطار فى مدينة الأقصر

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 04:41 م
صور.. إيقاف أعمال بناء مخالف بحى المطار فى مدينة الأقصر إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال حي المطار بمدينة الأقصر بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، اليوم الإثنين، من التصدي لمخالفة بناء بدون ترخيص تم رصدها بطريق البنى القديم الترابى بمنطقة حي المطار، تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء، بالمتابعة المستمرة لرصد أية مخالفة بناء بدون ترخيص، أو تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية .

ومن جانبة اوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أثناء مرور الأجهزة التنفيذية (حي المطار والإدارة الهندسية) بمجلس مدينة الأقصر تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن تركيب شدة خشبية لسقف دور أول علوي ، وتم إيقاف أعمال البناء ، لافتاً إلى أن البناء المخالف على مساحة 70 م٢، موضحا أنه جاري فك الشدة الخشبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه جاري تكثيف المتابعة على مدار اليوم ، لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فوراً، لافتاً إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسة تحت طائلة القانون، وشارك بأعمال الايقاف محمد فوزى نائب رئيس حي المطار ومحمد صالح وطارق حامد مشرفي الإدارة الهندسية بالإضافة إلى مشرفي التنظيم والعمال بالحي.

إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (1)
إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (1)

 

إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (2)
إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (2)

 

إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (3)
إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (3)

 

إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (4)
إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (4)

 


الاقصر

اخبار الاقصر

بناء مخالف بالاقصر

اخبار اليوم

بناء مخالف بحى المطار

اخبار المحافظات

مخالفات البناء بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد لحظات الافتتاح الرئاسى لمحطة محولات إسنا أكبر مشروع قومى للطاقة جنوب الأقصر

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:39 م

صور.. بيت الشعر بالأقصر يعلن تفاصيل فعاليات اللقاء الشعرى للموهوبين من أبناء الجنوب

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 02:14 م

مرافق الأقصر تحرر 159 مخالفة متنوعة فى حملات على المحلات والمقاهى والباعة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:18 م

الأقصر تنهى استعدادها لمؤتمر اليوم الواحد "الشباب.. آمال وتطلعات" قبل انطلاقه غدا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:10 م

حضور جماهيري كبير خلال فعاليات المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر.. صور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:51 ص

الفرق الفنية والتحطيب تواصل إبهار المواطنين بالمهرجان القومى للتحطيب

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:48 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة