صور.. إيقاف أعمال بناء مخالف بحى المطار فى مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن رجال حي المطار بمدينة الأقصر بقيادة شعبان طايع رئيس الحي، اليوم الإثنين، من التصدي لمخالفة بناء بدون ترخيص تم رصدها بطريق البنى القديم الترابى بمنطقة حي المطار، تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء، بالمتابعة المستمرة لرصد أية مخالفة بناء بدون ترخيص، أو تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل معها في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية .

ومن جانبة اوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه أثناء مرور الأجهزة التنفيذية (حي المطار والإدارة الهندسية) بمجلس مدينة الأقصر تبين وجود أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن تركيب شدة خشبية لسقف دور أول علوي ، وتم إيقاف أعمال البناء ، لافتاً إلى أن البناء المخالف على مساحة 70 م٢، موضحا أنه جاري فك الشدة الخشبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه جاري تكثيف المتابعة على مدار اليوم ، لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فوراً، لافتاً إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسة تحت طائلة القانون، وشارك بأعمال الايقاف محمد فوزى نائب رئيس حي المطار ومحمد صالح وطارق حامد مشرفي الإدارة الهندسية بالإضافة إلى مشرفي التنظيم والعمال بالحي.



إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (1)



إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (2)



إيقاف أعمال بناء مخالف بحي المطار بمدينة الأقصر (3)