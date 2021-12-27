وأشارت "الوطن"، في مقال منشور بها اليوم الاثنين، للكاتب عصام السعيد بعنوان (العلاقات العمانية المصرية)، إلى امتداد العلاقات بين البلدين على مدى عصور التاريخ؛ لافتة إلى أن العلاقات العمانية المصرية القديمة سبقت علاقاتها في الوقت الحاضر بآلاف السنين .



وأوضحت الصحيفة أن التواصل الحضاري بين مصر وعُمان بدأ بجلب اللبان من بلاد بونت قبل ما يقرب 3500 ق.م، وذلك في مرحلة الازدهار الاقتصادي الذي عاشته مصر الفرعونية في عهد الملكة حتشبسوت .



ولفتت "الوطن" إلى الدور الذي قامت به عمان والدول العربية في حرب أكتوبر، مشددة على أن العلاقات العمانية المصرية ستبقى وطيدة وشامخة، ومتألقة.