شاهد لحظات الافتتاح الرئاسى لمحطة محولات إسنا أكبر مشروع قومى للطاقة جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

دعم كبير تقدمه الدولة المصرية لقطاع الكهرباء فى الصعيد، حيث افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، محطة محولات كهرباء الشيخ أحود بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، والتى تعتبر من أكبر المشروعات القومية للطاقة فى جنوب الأقصر، حيث قدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء شرح وافى عن تفاصيل المحطة قبل افتتاحه بمؤتمر أسبوع الصعيد أمام الرئيس وقيادات الحكومة المصرية.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لحطة محولات إسنا، التى تعتبر أكبر وأضخم مشروع قومى فى مجال الطاقة والكهرباء، وه المحطة الواقعة فى منطقة الشيخ أحود بمدينة إسنا، والتى تم تجهيزها خلال الشهور الماضية وتشغيلها تجريبياً بطاقة 220/66، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية حوالى 350 مليون جنيه، حيث أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، شارة الافتتاح والتشغيل لواحدة من المحطات الجديدة فى منطقة المطاعنة بإسنا، حيث تعتبر تلك المحطة الجديدة واحدة من أكبر محطات الكهرباء بمدينة إسنا، والتى ستوفر الطاقة اللازمة لمشروعات الاستثمار والتنمية بالمحافظة.

ويقول المهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، إن محطة محولات إسنا أقيمت بجهد 220 على 66 على 11 ك ف محطة نقل، حيث أن المحطة تربط بين محطة محولات سلوا ومحطة الأقصر جهد 220، ويتم الإستفادة من المحطة حيث أن بها محولين جهد 220 على 66 بقدرة 2 فى 125 ميجا ف أ، وبها محاولين جهد 66 على 11 ك ف بقدرة 2 فى 40 ف أ، وتغذى محطة محولات إسنا الجديدة جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات ارمنت جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات السباعية جهد 66 على 11 ك ف، وتغذى محطة محولات الحميدات والعديسات بجهد 66 على 11 ك ف، أى أنها مسئولة على تغذية أرمنت وإسنا والحميدات والعديسات، وتربط محطة محاولات السباعية والمحطة تعد تطوير بقطاع الكهرباء فى هذه المنطقة حيث إن هذه المنطقة كانت تعانى من انخفاض الجهد.

وحضر الافتتاح الرئاسى للمحطة كل من المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع شبكات قنا والأقصر، والمهندس عبد الحكيم محمد سلاطن مدير محطة محولات إسنا، والمهندس محمد إبراهيم عبد العال رئيس محطة محولات إسنا، والمهندس محمد إبراهيم كريم مدير محطات إسنا، والمهندس احمد عبد الغفار النخيلى مهندس صيانة، وبعض من طلبة الثانوية الفندقية.



اسنا تحتفل بافتتاح الرئيس لمحطة محولات الشيخ أحود



افتتاح محطة محولات اسنا



اقسام محطة محولات اسنا



الأجهزة المتطورة داخل المحطة باسنا



المحطة اقيمت على 15 فدان باسنا



المحطة تكلفت انشاؤها زادت عن 350 فدان