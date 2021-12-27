شاهد أقدم شجرة‏ كريسماس فى أسيوط عمرها 97 عاما فى كنيسة سانت تريز.. فيديو

فريق المحافظات

تعتبر شجرة الكريسماس الموجودة في كنيسة "سانت تريز "بمحافظة أسيوط واحدة من أقدم أشجار الكريسماس إن لم يكن أقدمهأ على الإطلاق حيث يبلغ عمرهذه الشجرة 97 عاما من عمر إنشاء الكنيسة ذاتها وتعتبر هذه الكنيسة التي أنشأت وسميت على اسم احدي القديسات الفرنسيات من الكنائس القديمة بمحافظة أسيوط التابعة للأقباط الكاثوليك.

‏التقي اليوم السابع في بث مباشر بالقس لوكاس مسؤول الكنيسة الذي تحدث عن الشجرة ، وعمرها وكيفية الاستعداد لعيد الكريسماس سنويا من خلال تزيين هذه الشجرة بالأيقونات والألوان ، والهدايا التي ترمز إلى هذا العيد.

‏وأوضح القس لوكاس مسؤول الكنيسة أن هذه الشجرة القديمة تمت زراعتها قبل 97 عاما مع إن شاء الكنيسة التي أنشئت عام 1924 وما زالت الشجرة تقف شامخة منذ ذلك الزمن وتتزين سنويا لعيد الكريسماس ويقوم بتزيينها منذ زمن بعيد الحاج " ناصر " الذي بلغ عمره فوق الستين عاما وما زال هو الشخص الوحيد الذي يتمكن من تسلقها وتزيينها كل عام ونتمني له دوام الصحة والعافية.