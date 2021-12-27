وقال الكاظمى -خلال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إن الهدف الأساس أمام الأجهزة الأمنية هو حماية الحدود ومكافحة الإرهاب وحماية أمن البلاد والمواطنين، مشيدا بالإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، وقطع الطريق أمام كل محاولات الإرهابيين.

وأضاف الكاظمي أن العراق شهد تحديات من نوع آخر متمثلة في تحديات الوضع الاقتصادي، ومكافحة جائحة كورونا، ومكافحة المخدرات، فضلاً عن تحديات سياسية ساهمت في استنزاف طاقات الأجهزة الأمنية، مؤكدا ضرورة التعاون لمواجهة كافة التحديات.