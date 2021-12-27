اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة: 3 مليار و400 مليون جنيه تكلفة مجمع الأطفال الطبى بالفرع الدولى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:55 ص
رئيس جامعة القاهرة: 3 مليار و400 مليون جنيه تكلفة مجمع الأطفال الطبى بالفرع الدولى الدكتور محمد عثمان الخشت
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة أن حجم التكلفة فى إنشاء مجمع الاطفال الجديد  3 مليار و 400 مليون، بدون الأجهزة موضحا أن الإنشاءات تمت وفق كود المستشفيات العالمى، ويضم 4 مبانى رئيسية و2 مبانى خدمات ومعهد للتمريض ونظام فندقة يناسب كل المستويات، حتى لا يتعرض القادمين لأطفالهم من أماكن بعيدة لأى نوع من عدم الاستقرار و10 معامل و10 رعايات مركزة وحدائق.
 
واكد الدكتور محمد الخشت، أن مجمع الأطفال سيكون لتلافى أى أوجه قصور فى مستشفيات أبو الريش اليابانى.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مجمع الأطفال يأتى فى إطار خطة الجامعة والجمهورية الجديدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين.
 
 
 
 

التعليم العالى

مستشفيات جامعة القاهرة

اخبار مصر

مجمع الاطفال

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