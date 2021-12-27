اليوم السابع
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رئيس التدخل السريع: نتعامل مع الكبار والأطفال "بلا مأوى" ونحيل المعتدين للنيابة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:23 م
رئيس التدخل السريع: نتعامل مع الكبار والأطفال "بلا مأوى" ونحيل المعتدين للنيابة فريق التدخل السريع
إبراهيم حسان

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قال محمد يوسف، رئيس جهاز التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق التدخل السريع يتعامل مع الكبار والأطفال بلا مأوى، والتعامل مع بعض الأسر التي تحتاج إلى بعض المساعدات، وأيضا التعامل مع الحالات التي تواجه اعتداءات أو مشكلات ضرب، ويتم إحالة المعتدين للنيابة العامة، وتم إحالة 10 حالات مؤخرا للنيابة.

أضاف يوسف، في لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أن التدخل السريع يتعامل مع الحالات المشردة بالشوارع، وتم التعامل مع أكثر من 3000 حالة من المشردين، ويتم توفير الرعاية لهم، متابعا أنه تم تخصيص الخط الساخن 16439 للإبلاغ عن حالات الأطفال والكبار بلا مأوي كي يتم تقديم المساعدة اللازمة لهم.

وأشار إلى تنفيذ برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي والصحي للحالات من "الكبار بلا مأوى"، كما يتم توجيه الإرشادات النفسية للأطفال ودمجهم بالمجتمع مرة أخرى، وهناك نجاحات كبيرة بين هذه الحالات، كما تم تأهيل بعض الحالات للعمل بعد الانتهاء من الخطة العلاجية الموضوعة لهم، مردفا: "هناك 12 ألف طفل موجودين بدور الأيتام، وننفذ برنامج الأسر البديلة لهذه الأطفال الموجودة بدور رعاية الأيتام التابعة للوزارة".


فريق التدخل السريع

المشردين

محمد يوسف

بلا ماوى

التضامن

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