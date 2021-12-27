حملات لرفع الإشغالات وغلق مراكز دروس خصوصية ورفع كفاءة الإنارة بكفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ" بيلا وفوه والحامول ودسوق، ومطوبس، عدداً من الحملات لرفع الاشغالات، ورفع كفاءة ومعالجة الصرف الصحي، ومبادرات تجميل الشوارع وتشجير المقابر، وصيانة كشافات وخطوط الاناره العامه، وغلق عدد من المراكز الدروس الخصوصية، لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم. .

وتابع وائل فرج رئيس، مركز ومدينةفوه، أعمال رفع تجمعات ومخلفات الأمطار بشوارع المدينة، بالإضافة إلى الدفع بمعدات الوحدة المحلية بفوه، لرفع التجمعات اول بأول، موجهاََ بالمتابعه المستمره لكافه الأعمال، ورفعها أولا بأول، بالإضافة إلى التواجد المستمر في الشارع وحل مشاكل المواطنين فوراً، وأشرفَ على اعمال صيانة واصلاح كشافات الإنارة العامه، ورفع كفاءة شبكة الإنارة بشوارع المدينة.



كما أشرفَ عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول،على حملة لغلق الدورس الخصوصية، وتمكنت من غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية، لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تشميعها بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين



وتابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الصرف الصحى بقرية البراجة والبصراط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى متابعة أعمال مغذى قرية،ابيانه ومنية المرشد، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومتابعة أعمال ردم الحفر، ورفع كفاءة طريق محكمة مطوبس.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار سير العمل بمنظومة النظافة، ورفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية و الفرعية، ومتابعة اعمال انشاء صفايات الامطار بالمناطق الجارى رصفها بأحياء دسوق جنوب وشمال، بالإضافة إلى حملة النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والاتربة والمخلفات والاراضى الفضاء، كما تم متابعة إصلاح المقاعد الخاصة بحديقة الميدان الابراهيمى.

وأشرفَ رئيس مركز ومدينة دسوق، على حملات النظافة والمتابعة الميدانية لمحطات الصرف الصحى، ورفع باقي مخلفات الأمطار بشوارع قرية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، واستمرار أعمال حملات النظافة، ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع، والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها، ورفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع، كما تم العمل على تسليك خطوط الصرف الصحى، وخفض المنسوب، وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى.

كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، إصلاح أخطار الصرف الصحى وأعمال التطهير بمنطقة كوبرى المدير، موقف الأرياف، شارع الشيخه صباح، شارع المكنة أو النهضه، جامع الجيرى، شارع السلام خلف المحلج، رجب محمد مرعي، شارع سعد، أمام مكتبه فرج شارع سعد، عند مسجد العبسى، أمام مسجد الحدادين بجوار مصنع الصعيدي، وتطهير شارع السعيد نعيم بالشركات.

وأجري جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جولة تفقدية لقريتي الحوة والجرايدة، لمتابعة أعمال البنية التحتية وشبكات المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف الصحي داخل القرية، وتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الجرايدة، أقسام المحطة، وطاقة التشغيل ومراحل التنفيذ ومكونات المشروع، وأنظمة التشغيل، والأعمال الهيدروميكانيكية في المحطة والمعمل، وجودة الأعمال التي تمت بالمحطة، و تفقد المراحل الإنشائية بالمدرسة الثانوية المشتركة بقرية الحوة، لتوفير أوجه الرعاية الخدمية لجميع أهالي القرية، وتحسين جودة الحياة إلى نحو حياة أفضل، كما تابع المشاركة الإيجابية لأهالي قرية الحوة في تنفيذ مبادرة تجميل شوارع القرية بزراعة الأشجار المثمرة، مشيدًا بالروح الوطنية والوعي البيئي لدى أهالي القرية.