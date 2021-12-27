حبس متهم ثان فى جريمة مقتل شاب دافع عن فتاة من مضايقات الجانى بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس متهم ثان في حادث مقتل شاب بمنطقة الطالبية، بسبب دفاعه عن فتاة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لمشهد مقتل المجني عليه، على يد المتهم، بسبب دفاع المجني عليه عن فتاة استعانت به لتعرض القاتل لها.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، وكشف ملابسات الجريمة.

بإجراء التحريات تبين للرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية أن المجني عليه شاب تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد عاطل، لدفاع القتيل عن فتاة في الشارع، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، كما تم ضبط متهم ثان في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.