جلال زناتي: "تواصل بلا تواصل" دراسة حول اصطياد الشباب عبر السوشيال ميديا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور جلال زناتى الفائز بالمركز الأول بجائزة الشباب العربى، إن الدراسة التي أجراها حول "تواصل بلا تواصل"، تنتمى لنوع من الأبحاث يسمى الدراسات البينية، موضحا أن العلوم الإنسانية مرت بعدد من المراحل، والجيل الرابع يسمى الدراسات البينية.

وأضاف الفائز بالمركز الأول بجائزة الشباب العربى، في تصريحات لبرنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدراسة تبناها معهد البحوث والدراسات العربية، وتتناول مشكلة مهمة تواجه مصر والدول العربية وهى مشكلة الاستقطاب.

وأوضح الفائز بالمركز الأول بجائزة الشباب العربى، أن الدراسة تبحث كيف يتم اصطياد الشباب في السوشيال ميديا خاصة أن استخدام الشباب للسوشيال ميديا كبير، وفيسبوك ألأكثر استخداما في مصر بينما سناب شات وانستجرام الأكثر استخداما في دول الخليج العربى، والدراسة تتحدث عن كيف يتم استقطاب الشباب عبر الأكاذيب ويتم بعد ذلك السيطرة عن بعد حتى ينعزل الشاب عن مجتمع.