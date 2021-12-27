توزيع ألحفة وبطاطين على الأسر الأكثر احتياجًا في طنطا والسنطة بالغربية

الغربية محمد طارق

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاثنين، توزيع نحو 550 لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجا في عددا من قرى مركز طنطا، وذلك يأتى تحت إشراف المديرية سعيا إلى حماية الأسر غير القادرة من السقيع وقرصة برد الشتاء.



وأوضحت المديرية، أن التوزيع شمل 100 لحاف وبطانية بكفرسبطاس، و50 بخرسيت، و50 بإخناواى، و100 بمنشأة جنزور بطنطا، و50 بعزبة مبارك، و50 بشرابيل، و50 ببلاي ، و50 ببلكيم، و50 بتطاى بمركز السنطة .



وأشارت المديرية إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، يأتى برعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، والخاضعة لإشراف المديرية.







