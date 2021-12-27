تعليم كفر الشيخ يطلق مسابقة "فى مدرستنا موهوب" لاكتشاف المبدعين.. صور

أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مسابقة ، كأس الإبداع للمواهب ووسام المعلم المبدع المساهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها من المدرسة، تحت شعار في مدرستنا موهوب، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والموهوبين.



وتشتمل المسابقة على مجموعة من المجالات تحتل على قاعدة عريضة من الطلاب في المدارس وتساعد على التخلص من مشكلات اجتماعية مثل التعصب والتطرف والتنمر وخطر الادمان وهذه المجلات مقسمة على الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وتشمل الغناء والإلقاء وتأليف القصة والرسم والاختراعات والإنشاد الديني وتأليف الشعر والألعاب الرياضية الفردية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسعى الدولة جاهدة على اكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفعت الجميع بالبحث عنهم وتنمية مواهبهم سواء أكان الموهوب من ذوي الهمم أو غيرهم، بالاضافة للإهتمام بالبحث العلمي، وتشجيع الشباب وخاصة ما شهدته جامعة كفر الشيخ من إشادة الرئيس بالطلاب المخترعين والمبدعين، مؤكداً أنه وجه بإجراء مسابقات لاكتشاف المبدعين والموهوبين من أبنائنا الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وتنمية مواهبهم في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية، وممارسة الأنشطة المتعددة.



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظة وخاصة لجامعة كفر الشيخ، دفعه للاهتمام بالبحث العلمي والاختراعات، والاهتمام بالطلاب الموهوبين، ومن هذا المنطلق كانت فكرة المسابقة التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتشجيع وتنمية الطلاب الموهوبين من قاع الريف وليس الاهتمام بطلاب المدن فقط، فعندما أراد الرئيس الاهتمام بالتنمية بدء بالريف من خلال مبادرة حياة كريمة.



ومن جانبه أشار هشام فهمي، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي إلى أن جوائز المسابقة تم توفيرها عن طريق توجية التربية الاجتماعية بالمديرية والمشاركة المجتمعية، و افكار المسابقة خارج الصندوق بمثابة لبنة حقيقية نحو الاهتمام بالاكتشاف والرعاية والتنمية للطالب الموهوب ، وتوجيه الشكر للمعلم المبدع حجر الزاوية في العملية التعليمية الذي يساعد على هذا النهج الإبداعي، ويحصل الفائزون على شهادات استثمار.