تعرف على تفاصيل مسابقة وزارة البيئة وجوائزها 2000 دراجة

كتبت ــ منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك ارتباط وثيق بين الصحة وقطاع البيئة فكلما قل التلوث كلما تم الحفاظ على الصحة، مشيرة الى سر انطلاق الفكرة الرئيسية لتنظيم واطلاق مسابقة للشباب والأطفال عن التغيرات المناخية وأن تكون جوائزها عبارة عن 2000 من الدرجات كإحدى وسائل تفادى آثار التغيرات المناخية، وباعتبار أن الدرجات من أهم وسائل النقل النظيف بدون انبعاثات، وباعتبارها أيضا جزء من مفهوم النقل المستدام.

وأشارت الوزيرة فى تصريحات خاصة، أن الوزارة بصدد إعلان مسابقة عبر موقعها الالكترونى تستهدف الشباب والأطفال من سن8 الى 30 سنة، وسيتم وضع مجموعة من الاسئلة تناسب الاعمار والفئات المختلفة، كما سيتم تقسيم الاسئلة طبقا لهذه الفئات العمرية ، بهدف خلق جيل واعى بالقضايا البيئية، والجوائز الممثلة فى الدراجات ماهى الا وسائل لتحفيزهم فى البحث عن اجابات للاسئلة ومعرفة مدى ارتباط قضية التغيرات المناخية بحياتهم وكيف أن سلوك الجميع يحافظ على الكون .

جدير بالذكر، أن الوزيرة كانت عقدت مؤتمر صحفى منذ اسبوع لعقد بروتوكول تعاون مع أحدى شركات الادوية كراعى رسمى للمسابقة بالتعاون مع وزارة البيئة، تمهيدا لاستضافة مصر مؤتمر التغير المناخى لعام 2022، كجزء من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية والمواطن وممارساته.