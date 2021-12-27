تسجيل دخول وخروج 15 سفينة خلال عمليات التدوال بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 15 سفينة خلال عمليات التدوال .



وأكدت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 7 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات ميناء غرب بورسعيد .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .



وتشهد محافظة بورسعيد، اليوم طقساً معتدلاً على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد مما يسمح بممارسة حركة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي، وكذلك ممارسة الصيادين لحرفتهم.



وفتحت المحال التجارية أبوابها أمام الزبائن، وتشهد محال الملابس المستعملة إقبالا كبيرا من شتى المحافظات المصرية نظرا لجودة السلع المعروضة وانخفاض أسعارها.