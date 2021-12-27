تدريب ما يقرب من 25 ألف من العاملين بقطاعى السياحة والآثار خلال 2021

كتب محمد أسعد

ذكرت وزارة السياحة والآثار في تقريرها السنوي لعام 2021، إنه تم تدريب حوالى 24723من العاملين بقطاع السياحة والآثار في عدة مجالات.

وتم التدريب في مجالات صحة وسلامة الغذاء، التفتيش على جودة الخدمات، الأغذية والمشروبات، التوعية البيئية، الإشراف الداخلي، العمل بالمكاتب الأمامية للمنشآت الفندقية، إدارة الأزمات، الاستثمار الأمثل للموارد للتعافي من الأزمات، التفسير المتحفي، إدارة المواقع التراثية، السياحة المستدامة، اتجاهات التسويق الحديثة، بالإضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين، وأصحاب البازارات، وأصحاب الدواب بمنطقة الأهرامات وغيرها من المواقع الأثرية (برنامج سفراء السياحة).

وفي مجال رفع الوعي السياحي والأثري فقد تم إطلاق وتنظيم مجموعة من المبادرات والبرامج والمسابقات والدورات التدريبية لرفع الوعى السياحى والأثري لاسيما بين الأطفال وطلبة المدارس، ومنها على سبيل المثل: برنامج "بصيرة الفن" – برنامج "آثارك حقك تعرفها" – مبادرة "حكايتنا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني – برنامج "ملوك الموكب" على هامش فعالية موكب نقل المومياوات الملكية – مسابقة فنية لرسوم الأطفال بمناسبة الاحتفال بيوم التراث العالمى – مسابقة "صورة وفزورة" للأطفال أقل من 12 عام – ورشة افتراضية لتعليم الهيروغليفية للأطفال من خلال برنامج زووم. هذا علاوة على تنظيم مجموعة من الزيارات إلى قصر البارون، وقصر المانسترلى بالمنيل، والمتحف القومى للحضارة المصرية، وتنظيم رحلات للمتاحف والمناطق الأثرية للأطفال بلا مأوى .

كما تم تنظيم ورش توعية ورصد الاحتياجات لتأهيل العنصر البشري بالمجتمعات المحلية بالقاهرة التاريخية ومحافظة الأقصر، وتنظيم 80 ندوة توعوية بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بأخلاقيات السياحة – المقومات السياحية – الاكتشافات الأثرية الحديثة، وتنظيم 100 رحلة توعوية تبادلية بين المحافظات تضم مختلف الفئات (طلبة المدارس والجامعات – الأيتام – ذوى الهمم – المرأة المعيلة – الجيش الأبيض...).