اليوم السابع
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تحرير 31 ألف مخالفة لسيارات تجاوزت السرعة المقررة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:00 ص
تحرير 31 ألف مخالفة لسيارات تجاوزت السرعة المقررة مخالفات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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وجه قطاع المرور حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط (247345) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (31208 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7011 موقف عشوائى).

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (280 سيارة – 57 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (21836) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (213) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (949) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (8) منهم، وفحص (803) مركبة تبين مخالفة (19) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4153) من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد (521) سائق منهم.

 

 

 

 

 


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