تحرير 218 محضرا تموينيا وضبط ما يزيد عن نصف طن لحوم مجهولة المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية بأنه تم تحرير (218) محضرا تموينيا بنطاق المحافظة تنوع ما بين (110) محاضر مخالفات مخابز، و( 108) محاضر مخالفات أسواق، مشيرا إلى أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم المجمدة ببركة السبع لحيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومة مجهولة المصدر والتحفظ على (500) كجم لحوم.

كما تم تحرير محضر آخر بناحية جريس بأشمون ضد المدير المسئول عن محل أعلاف لحيازته وعرضه للبيع أعلاف بدون مستندات دالة على مصدرها والتحفظ على 3 طن أعلاف، بالإضافة إلى تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مصنع بلاستيك بناحية قويسنا لإستخدامه مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط (20 ) طن بولى إثلين مادة خام.

وفى سياق متصل، أفاد وكيل وزارة التموين بالمنوفية بأنه تم شن حملة مكبرة بمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية، أسفرت عن ضبط مخزن أسمدة لبيعه أسمدة مجهولة المصدر والتحفظ على ما يقرب من طن ونصف أسمدة وتم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول، كما تم ضبط أحد المطاعم بناحية بندر قويسنا لحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على الصالح العام.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة بضرورة شن الحملات الرقابية المفاجئة للتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة علي المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بنطاق المحافظة ، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملاتها التفتيشية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.