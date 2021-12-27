اليوم السابع
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تأجيل إعادة محاكمة سيدة قتلت شابا بالرصاص على كوبرى قصر النيل إلى 18 يناير

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:32 م
تأجيل إعادة محاكمة سيدة قتلت شابا بالرصاص على كوبرى قصر النيل إلى 18 يناير هيئة المحكمة
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحى رشدان وعبد الله سلام، تأجيل إعادة محاكمة ربة منزل، اشتركت مع آخرين في قتل عامل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خصومة ثأرية لجلسة 18 يناير.

كان المجني عليه متهم بقتل نجل أحد المتهمين، وقرر المتهمون على إثر ذلك التخلص منه أعلى كوبري قصر النيل.

تعود أحداث القضية لعام 2013 عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغاً من المواطنين مفاداة وقوع جريمة قتل أعلى كوبري قصر النيل، وبانتقال قوات الشرطة إلى مكان الواقعة تبين سقوط المجني عليه أرضاً غارقاً في دماءه متناثرة أجزاء مخه على الأرض وتطايرت عظام رأسه وقد فارق الحياة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 8 أشخاص بينهم وبين المجنى عليه خصومة ثأرية ،حيث استدرجته المتهمة بحجة إقامة علاقة عاطفية وانتظره المتهمين أعلى كوبرى قصر النيل وامطروه بوابل من الرصاص.


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جنايات القاهرة

محكمة عابدين

عقوبة القتل

خصومة ثأرية

جرائم الثأر

جريمة قتل

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