بث مباشر.. كواليس براءة المتهمين بحرق المؤسسة العقابية في المرج

عبد الله محمود

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، يتناول فيه عرض تفاصيل الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف المطرية اليوم الإثنين، ببراءة 4 موظفين من وزارة التضامن في واقعة حريق المؤسسة العقابية بالمرج.

‏كانت محكمة جنح مستأنف المطرية، قضت اليوم الإثنين، ببراءة 4 موظفين من وزارة التضامن في واقعة حريق المؤسسة العقابية بالمرج.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق، وبالفحص تبين مصرع 6 أطفال وإصابة 25 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة.