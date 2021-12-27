اليوم.. غلق باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء البيطريين

كتبت آية دعبس

تغلق لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى فى النقابة العامة للأطباء البيطريين ، باب استقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية بقنا، اليوم الإثنين الموافق 27/12/2021، وذلك بعد تلقى طلبات الترشح منذ 10 أيام متصلة بدءا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى.

ومن المقرر أن تستمر لجنة تلقى طلبات الترشح بالتجديد النصفى، العمل لمدة 3 أيام لتلقى الطلبات الواردة بالبريد.

كانت قد أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، المُشكلة من كل من: الدكتورة ياسمين أبو الخير وكيل مجلس النقابة العامة، الدكتور محمد حجازى أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة، الدكتور محمد أشرف عضو مجلس النقابة العامة، عن ترشح 14 مرشحا، على مدار الأربعة أيام الأولى من فتح باب الترشح.

وأوضح أعضاء اللجنة، أنه ترشح 6 أطباء بيطريين على مستوى الجمهورية فوق السن، وطبيب بيطرى واحد على مستوى الجمهورية تحت السن، وطبيب بيطرى على منطقة شرق الدلتا، بالإضافة إلى ترشح 2 على منطقة غرب الدلتا، و3 أطباء بيطريين على منطقة القاهرة والجيزة، وطبيب بيطرى على قطاع جنوب الصعيد.