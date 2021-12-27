اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الوادي الجديد تختتم حملة شلل الأطفال بتطعيم 94.7% من الأطفال المستهدفة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:24 ص
الوادي الجديد تختتم حملة شلل الأطفال بتطعيم 94.7% من الأطفال المستهدفة تطعيم الأطفال
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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اختتمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم 947%من الأطفال المستهدفين بالحملة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأحد، إن المديرية حققت نسبة 94.7% من المستهدفين في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث جرى تطعيم 35295 طفلًا من الأطفال المستهدفين بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمراكز والقرى بالمحافظة من إجمالي 37392 طفلًا مستهدف تطعيمهم بهذه الحملة، والتي انطلقت 19 ديسمبر الجاري وانتهت يوم 24 من نفس الشهر.

وأكد محروس، أن المديرية حققت نسبة 93.4% من الأطفال المستهدفين بمركز الخارجة، 93.6% بمركز الداخلة، 97.2% بمركز الفرافرة، 101.6% بمركز باريس، 92.7% بمركز بلاط.


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