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المحكمة الاتحادية العليا فى العراق تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:10 م
المحكمة الاتحادية العليا فى العراق تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية الانتخابات العراقية - أرشيفية
كتب محمد عبد المجيد

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صادقت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، على نتائج الانتخابات التشريعية، اليوم الإثنين. 
 
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد ردت اليوم الاثنين، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المحكمة الاتحادية ردت، خلال جلستها التي عقدت اليوم، دعوى الطعن بنتائج الانتخابات.
 
وبدأت المحكمة الاتحادية جلستها بقراءة القرار الخاص بالطعون المقدمة بنتائج الانتخابات.
 
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قررت، في الـ 13 من شهر ديسمبر الحالي، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.
 
وفى أول ديسمبر الحالى، نفت مفوضية الانتخابات العراقية، صدور قرار بتمديد مدة الطعن أو تدخل الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء في عملها. 
 

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العراق

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