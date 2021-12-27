المتهمون بسرقة مركبات التوك توك: "بناخدها نبيع بيها الهيروين"

اعترف لصوص فى القاهرة بسرقة مركبات التوك توك المركونة فى الشوارع، عن طريق توصيل الأسلاك وتغيير معالمها وبيعها، فضلًا عن استغلال هذه المركبات فى توزيع الهيروين، لتأمر النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص بالشروق لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك" وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ومقيمين بمركز دسوق بكفر الشيخ حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبمناقشتهم اعترفـوا بسرقة المركبة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.