القبض على عامل أضرم النيران في محل لبيع الكاوتش بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل أضرم النيران في محل لبيع الكاوتش بمدينة حلوان، بسبب خلافات سابقة مع مالكه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل محل كاوتش بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمت عمليات السيطرة على النيران وإخمادها، دون خسائر بشرية.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، رصدت إحدي الكاميرات لحظة قيام عامل بإرتكاب الواقعة والقاء زجاجة مولوتوف داخل المحل وبعمل التحريات تبين ان المتهم يدعي "أ.أ"، ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمناقشته اعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة مع مالك المحل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم حبس المتهم في الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.