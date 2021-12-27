الصحة: قاربنا على استهلاك 55 مليون جرعة لقاح بزيادة 6 ملايين فى أسابيع قليلة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجبارية التطعيم تخص كل من تجاوز 18 عاماً ولا تشمل ما بين 12-18 لأنها مرحلة اختيارية .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON "، أن قرارات وزارة الصحة تخاطب كل من تجاوز 18 عاماً بمعنى أنه لن يتمكن مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية أو الطالب من دخول الامتحان قبل حصوله على التطعيم وكذلك دخول الحرم الجامعي أو الحصول على رخصة القيادة، مؤكداً أن الإجبارية المتعلقة بالحصول على التطعيم تعني أن من يرفض تلقي اللقاح يفقد حقه في الحصول على خدمات الدولة سواء في الصحة أو التعليم قائلاً: اللقاح أمان لنفسك وللمجتمع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن أعداد الجرعات التي تم استخدامها من اللقاحات حتى الآن شارف 55 مليون جرعة، قائلاً : انتقلنا من حاجز 48 مليون جرعة إلى 55 مليون جرعة خلال الفترة الاخيرة تقريبا، حيث قفز الرقم بواقع 5-6 مليون جرعة خلال أسابيع قليلة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 ألف رسالة نصية وصلت للراغبين في تلقي جرعة اللقاح التحفيزية الثالثة حيث بلغ 800 ألف جرعة.

ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة رسالة للطلاب قائلاً : الطلبة لن يدخلوا الامتحان إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى.. والـPCR غير مقبول إلا بعذر طبي موثق، مشيراً إلى أنه يمكن الآن للمواطن أن يسجل على الموقع ويختار المكان والوقت الذي يريده لتلقي اللقاح والرسالة ستأتى له بعد التسجيل مباشرة، موضحا أن من تخطى تطعيمه 6 شهور ولم يتلقى أي رسائل للجرعة التعزيزية يمكنه التواصل مع الخط الساخن.