اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: قاربنا على استهلاك 55 مليون جرعة لقاح بزيادة 6 ملايين فى أسابيع قليلة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:00 ص
الصحة: قاربنا على استهلاك 55 مليون جرعة لقاح بزيادة 6 ملايين فى أسابيع قليلة حسام عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن إجبارية التطعيم  تخص كل من تجاوز 18 عاماً ولا تشمل ما بين 12-18 لأنها مرحلة اختيارية .
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON "، أن قرارات وزارة الصحة تخاطب كل من تجاوز 18 عاماً  بمعنى أنه لن يتمكن مواطن من الحصول على الخدمات الحكومية  أو الطالب من دخول الامتحان قبل حصوله على التطعيم وكذلك دخول الحرم الجامعي أو الحصول على رخصة القيادة، مؤكداً أن الإجبارية المتعلقة بالحصول على التطعيم تعني أن من يرفض تلقي اللقاح يفقد حقه في الحصول على  خدمات الدولة سواء في الصحة أو التعليم قائلاً: اللقاح أمان لنفسك وللمجتمع.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن أعداد الجرعات  التي تم استخدامها من اللقاحات حتى الآن شارف 55 مليون جرعة، قائلاً : انتقلنا من حاجز 48 مليون جرعة إلى 55 مليون جرعة خلال الفترة الاخيرة تقريبا، حيث قفز الرقم بواقع 5-6 مليون جرعة خلال أسابيع  قليلة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 ألف رسالة نصية وصلت للراغبين في تلقي جرعة اللقاح التحفيزية الثالثة حيث بلغ  800 ألف جرعة.
 
ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة رسالة للطلاب قائلاً : الطلبة لن يدخلوا الامتحان إلا بعد الحصول على الجرعة الأولى.. والـPCR غير مقبول إلا بعذر طبي موثق، مشيراً إلى أنه يمكن الآن للمواطن أن يسجل على الموقع ويختار المكان والوقت الذي يريده لتلقي اللقاح والرسالة ستأتى له بعد التسجيل مباشرة، موضحا أن من تخطى تطعيمه 6 شهور ولم يتلقى أي رسائل للجرعة التعزيزية يمكنه التواصل مع الخط الساخن.
 

حسام عبد الغفار

الصحه

لقاحات

كورونا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تستقبل 2 مليون و600 ألف جرعة من لقاحات استرازينكا وفايزر وموديرنا.. حسام عبد الغفار: 1000 مركز يوفر اللقاحات المعتمدة عالميا بالمجان.. وإرسال نصف مليون رسالة للمستفيدين من الجرعة الثالثة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 11:00 ص

الصحة تؤكد الموافقة على 21 ألف طلب لزراعة الأعضاء من الكلى والكبد والنخاع.. حسام عبد الغفار: 40 مركزا لزراعة الأعضاء بالمحافظات وتعاقدنا مع كبار المختصين.. ويؤكد: فرض رقابة قوية لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 08:00 ص

حسام عبد الغفار: ما تم إنفاقه على الصحة خلال 4 سنوات أكثر مما أنفق خلال الـ20 عاما

الخميس، 09 ديسمبر 2021 06:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة