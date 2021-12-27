اليوم السابع
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الصحة تقدم إرشادات للمواطنين حال الإصابة بكورونا خلال موسم الأعياد.. التفاصيل

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:47 م
الصحة تقدم إرشادات للمواطنين حال الإصابة بكورونا خلال موسم الأعياد.. التفاصيل وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإرشادات التى يجب اتباعها حال ظهور أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد، مضيفة أن الأعراض التنفسية تشمل الإصابة بكورونا أو الانفلونزا أو نزلات البرد.
 
وقالت وزارة الصحة: حال ظهرت عليك أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد يجب الابتعاد مسافة لا تقل عن متر عن الآخرين الذين يتم التعايش معهم كما يجب الاهتمام بتهوية الأماكن المعيشية.
 
وأضافت وزارة الصحة: يجب مراقبة ظهور أعراض خلال 14 يوم كما يجب الحرص على ارتداء الكمامة وعدم الخروج للأماكن العامة فضلا عن التواصل مع 105 .
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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الصحة

كورونا

الاعراض التنفسية

الانفلونزا

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