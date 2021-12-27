اليوم السابع
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الصحة تعلن تدريب 10 آلاف من الأطقم الطبية بالمستشفيات على طرق مكافحة العدوى

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:26 م
الصحة تعلن تدريب 10 آلاف من الأطقم الطبية بالمستشفيات على طرق مكافحة العدوى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 10 آلاف و345 فرداً من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية على أساليب وأساسيات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، ضمن البرنامج القومي لمكافحة العدوى خلال عام 2020/2021، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج القومى لمكافحة العدوى يهدف إلى الوقاية من العدوى خلال تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، فضلاً عن ضمان تطبيق الممارسات السليمة لمكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، ورفع كفاءة ومهارة العاملين بها.

 

من جانبه قال الدكتور إيهاب عطية، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن تدريب الكوادر الطبية بالمنشآت الصحية يتم على أساسيات مكافحة العدوى والتى تشمل (الأساليب الصحيحة للنظافة والتطهير واستخدام الأدوات الشخصية، التطبيق الصحيح لأساليب العمل على الإجراءات اللإكلينيكية والجراحية، الاحتياطات الصحية التنفسية، تطهير ومعالجة الآلات والمعدات الطبية، إدارة المخلفات الطبية، التخلص الآمن من الأدوات الحادة، السلامة البيئية فى المنشآت الصحية، ترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، برامج التحكم فى استخدام المضادات الحيوية).

 

ولفت "عطية" إلى تدريب الفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا على أساسيات مكافحة العدوى فى مواجهة الجوائح والأمراض المستجدة، وتطبيق احتياطات العزل فى المنشآت الصحية لمنع انتقال العدوى.

 

وأكد "عطية" وجود فريق مكافحة العدوى بكافة الإدارات الصحية والمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تقوم تلك الفرق بإعداد الخطط السنوية لتطبيق برنامج مكافحة العدوى بالإدارات والمستشفيات بأقسامها المختلفة وعربات الإسعاف، وتقديم المشورة اللازمة للعاملين والتأكد من سلامة الممارسات الطبية، خاصةً فيما يخص الإجراءات عالية الخطورة، لضمان سلامة المرضى ومقدمى الخدمة، فضلاً عن متابعتهم لتطبيق نظام ترصد العدوى المكتسبة داخل المستشفى، ومتابعة توافر المستلزمات والمعدات اللازمة، ومتابعة برامج التطعيمات الخاصة بمقدمى الخدمة الصحية.

 

وتابع أنه تم تدريب مقدمى الخدمة من العاملين ببنوك الدم على مستوى الجمهورية لرفع كفاءتهم فى مواجهة مخاطر العدوى المرتبطة بخدمات نقل الدم، وتحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى، فضلاً عن تدريبهم على الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى داخل السيارات المخصصة للتبرع بالدم، لضمان السلامة الصحية للمواطنين ومقدمى الخدمة.

 
 

الصحة

الخدمات الصحية

الاطباء

الفرق الطبية

مكافحة العدوى

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