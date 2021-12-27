الرحلات المدرسية من أوروبا لبريطانيا آخر ضحايا بريكست بسبب "التأشيرات"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن التغييرات التى أجريت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لقواعد الهجرة البريطانية أدت إلى انهيار غير مسبوق فى حجوزات الرحلات المدرسية من القارة، حيث أصبحت دول مثل أيرلندا وهولندا أكثر شعبية الآن من المملكة المتحدة.

وفى حين أن الوباء أدى إلى انخفاض السفر إلى المدارس الأوروبية بشكل عام، فإن عدد الزيارات التعليمية قصيرة الإقامة المخطط لها فى عام 2022 إلى وجهات الاتحاد الأوروبى البديلة حيث يتم التحدث باللغة الإنجليزية على نطاق واسع أعلى بكثير من الاستفسارات المتعلقة بزيارات المملكة المتحدة.

ويقول المشغلون إنه فى حين أن متطلبات إجراء اختبار كورونا ليومين فى بريطانيا تعد عاملًا، فإن الأهم إلى حد بعيد هو قرار المملكة المتحدة بعدم قبول جوازات سفر أو بطاقات هوية مجموعة الاتحاد الأوروبى اعتبارًا من 1 أكتوبر، وبدلًا من ذلك تتطلب جوازات سفر كاملة - بالإضافة إلى تأشيرات فردية باهظة الثمن للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبى.

وقالت الحكومة البريطانية أن الانهيار ناتج عن الوباء وأن الإجراءات ضرورية "لتعزيز أمن حدودنا"، لكن النقاد يقولون إنها غير ضرورية لمن هم دون 18 عامًا فى رحلات قصيرة ومنظمة مع المعلمين.

وهم يجادلون بأن الركود سيحرم العائلات المضيفة فى المملكة المتحدة، وبيوت الشباب وأماكن الجذب من الدخل الثمين، كما أنه سيلحق أضرارًا طويلة المدى لأن الرحلات المدرسية يمكن أن تثبت التجارب التكوينية، وتعزز التبادل بين الثقافات، وتكسب قدرًا أكبر من التفاهم المتبادل.

وقالت "يوروفوايجي"، وهى شركة فرنسية كبيرة تعمل فى تنظيم الرحلات المدرسية، إنها تلقت حتى الشهر الماضى 53 طلبًا لزيارات قصيرة المدة إلى أيرلندا العام المقبل، بالإضافة إلى طلبات أخرى لهولندا وبولندا وألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك.

وقالت مونيك تيسو مارتيل، المدير العام للشركة: "لقد تلقينا طلبين على وجه التحديد من المملكة المتحدة، أحدهما غير رأيه بالفعل وقرر زيارة أيرلندا. لقد نسيت المدارس أن المملكة المتحدة كانت وجهة."