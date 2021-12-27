الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "شموس ساطعة" عن تطوير قطاع الكهرباء

كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

عرضت احتفالية افتتاح مشروعات جديدة في قطاع الكهرباء في الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "شموس ساطعة"، والذى استعرض التطور الكبير فى قطاع الكهرباء، خلال السنوات الماضية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيفية التعامل مع ملف الكهرباء باعتباره أمن قومى، وتوفير الطاقة الكهربائية لكافة القطاعات، ووضع خطط عاجلة من أجل توفير هذه الطاقة دون انقطاع، فضلا عن تنفيذ أكبر مشروعات الكهرباء فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، كما يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.