الرؤية و الإنجاز..17 مشروعا لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بقدرة 5 آلاف ميجاوات

كتبت رحمة رمضان

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز" الذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021 ، والتى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ومن بينها مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة بإجمالى 17 مشروعا.

وأوضح الكتاب، أنه تم تنفيذ 17 مشروعا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بتكلفة إجمالية بلغت 51 مليار 800 مليون جنيه لإضافة 5 آلاف 303 ميجا وات من الطاقة الشمسية و الرياح و المائية ، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بتكلفة 92 مليار 300 مليون جنيه.

وأضاف الكتاب ، أن أبرز مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح تم تنفيذها بمنطقة جبل الزيت بواقع 4 محطات بقدرة 580 ميجا وات بتكلفة 9 مليار 800 مليون جنيه ، ويعد مجمع بنبان بمحافظة أسوان للطاقة الشمسية أبرز مشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة 35 مليار 200 مليون جنيه باجمالى قدرات 1465 ميجا وات ، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروع محطة كهرومائية بقناطر اسيوط بقدرة 32 ميجا وات بتكلفة مليار و 700 مليون جنيه.