اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة في منطقة مصر القديمة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:26 ص
التصريح بدفن جثة شخص صدمته سيارة في منطقة مصر القديمة اسعاف - أرشيفية
كتب سليم على

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يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول العثور على جثة شاب ملقاة بدائرة قسم مصر القديمة، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة وقررت الجهات المختصة التصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بالعثور على جثة شخص ملقاة على الطريق بمصر القديمة. وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

 

وتبين من خلال التحريات الأولية، أن المتوفي مصاب بنزيف وكسَور نتيجة لحادث سير بعدما صدمته سيارة.

 

 

 

 


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