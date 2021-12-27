التحقيق في مصرع شاب أثناء التسابق مع صديقه بسيارته في أكتوبر

كتب محمد أبو ضيف

أمرت جهات التحقيق بدفن جثة شاب لقي مصرعه أثناء التسابق مع صديقه بسيارته في أكتوبر، وطلبت التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وباشرت التحقيقات في الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ملابسات انقلاب سيارة ومصرع شاب بطريق الواحات، حيث ذكر صديق المتوفى عقب ضبطه أمام رجال المباحث، أنهما قررا التسابق كل منهما بسيارته بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وخلال التسابق فوجىئالمتوفى بسيارة نقل فاصطدم بها من الخلف نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انقلاب سيارته ومصرعه نتيجة الإصابات التى لحقت به.

كما استمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة النقل الذى أكد أنه فوجئ باصطدام سيارة ملاكى به من الخلف، وفور توقفه اكتشف وفاة قائدها.

لقى شاب مصرعه فى حادث انقلاب سيارة يقودها بطريق الواحات فى الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اصطدامها بسيارة نقل بطريق الواحات.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، ورجال المباحث، وتبين أن سيارة ملاكى يقودها شاب انقلبت بعد اصطدامها بسيارة نقل من الخلف، مما أسفر عن مصرع قائدها. وتم التحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وتم ضبط قائد السيارة الملاكى صديق المجنى عليه لتسابقه معه بالسيارات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.